الصحة الفلسطينية تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، أنه لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا في فلسطين منذ أمس، وأن نتائج 200 عينة ظهرت نتائجها سلبية.

وأوضحت وزيرة الصحة -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأربعاء، أن عدد الحالات المصابة بكورونا حاليا هو 94، منها 23 حالة في القدس وضواحيها، و13 في الخليل، و16 في قلقيلية، و42 حالة في قطاع غزة .





وأضافت أن المصاب بعد 21 يوما من إصابته يتم إعلان تعافيه حتى لو كانت النتيجة إيجابية وفقا لمعايير محددة أبرزها عدم وجود أعراض كالحرارة وغيرها، موضحة أن بقايا فيروس تبقى في جسم المصاب الا انها غير معدية، ما يدعو الى ضرورة التزام المتعافي بالحجر المنزلي لـ 14 يوما.





وأعلنت كيلة أن فرقا ستتوزع على كافة المحافظات من أجل متابعة تنفيذ البروتوكول الصحي في المؤسسات نظرا لعدم وجود التزام من عدد من المؤسسات بالإجراءات الصحية المطلوبة.



