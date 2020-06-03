اليابان تسعى للإسراع في تطوير لقاح لكورونا في سباق عالمي لضمان كفاية الإنتاج لمواطنيها

يسعى صانعو الأدوية اليابانيون للتعجيل بتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ حتى في الوقت الذي يبدو فيه أن المنافسين الأجانب يقودون السباق العالمي، حيث تبذل الحكومة اليابانية جهودا محلية لضمان إمدادات مستقرة من اللقاحات للبلاد.





وذكرت وكالة (كيودو) اليابانية اليوم الأربعاء، أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يجري حاليًا تطوير حوالي 125 لقاحا على مستوى العالم. ولكن بالنظر إلى الزيادة المتوقعة في الطلب، تشعر الحكومة اليابانية بالقلق حيال محدودية اللقاحات الأجنبية في العرض، مما يعني أنها لن تكون متاحة على نطاق واسع للمواطنين في اليابان.





وقال مسؤول في وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية إنه "في إطار الضرورة الملحة لتأمين الكمية اللازمة، فإن اللقاح الذي تنتجه شركة يابانية محليا هو الأفضل".



