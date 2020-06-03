AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليابان تسعى للإسراع في تطوير لقاح لكورونا في سباق عالمي لضمان كفاية الإنتاج لمواطنيها

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
يسعى صانعو الأدوية اليابانيون للتعجيل بتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ حتى في الوقت الذي يبدو فيه أن المنافسين الأجانب يقودون السباق العالمي، حيث تبذل الحكومة اليابانية جهودا محلية لضمان إمدادات مستقرة من اللقاحات للبلاد.

وذكرت وكالة (كيودو) اليابانية اليوم الأربعاء، أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يجري حاليًا تطوير حوالي 125 لقاحا على مستوى العالم. ولكن بالنظر إلى الزيادة المتوقعة في الطلب، تشعر الحكومة اليابانية بالقلق حيال محدودية اللقاحات الأجنبية في العرض، مما يعني أنها لن تكون متاحة على نطاق واسع للمواطنين في اليابان.

وقال مسؤول في وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية إنه "في إطار الضرورة الملحة لتأمين الكمية اللازمة، فإن اللقاح الذي تنتجه شركة يابانية محليا هو الأفضل".

وكانت مصادر حكومية في اليابان قد أعلنت أواخر مايو الماضي أن الحكومة قررت تسهيل تصنيع لقاحات لكورونا على نطاق واسع من خلال إطلاق برنامج دعم للمنتجين. وقالوا إنها تأمل في إتاحة اللقاحات للناس بعد وقت قصير من التأكد بأنها مناسبة للاستخدام.
Advertisements

ترشيحاتنا

توقف عنها فورًا.. 4 عادات يومية خطيرة تسبب هشاشة العظام

بسبب القهوة.. أعراض تنذرك بزيادة نسبة الكافيين في جسمك

مهندسة تتخلى عن وظيفتها لإنتاج كمامات مناسبة للصم وضعاف السمع.. وهذه قصتها

تركي آل الشيخ: سأساهم بأموال وهدايا الأهلي في صندوق تحيا مصر

حدوتة شهامة..مواطن يخصص منزله فى القليوبية لعزل مصابي كورونا

من غير دكتور.. اعرف الفرق بين البرد و كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج ضيق التنفس بالعسل.. يعمل على تليين الشعب الهوائية والرئتين

بـ الأوف شولدر.. سمية الخشاب بإطلالة تبرز جمالها

عملة أولمبية نادرة تباع مقابل 10 آلاف جنيه إسترليني عبر الإنترنت.. تفاصيل