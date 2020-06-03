رئيس هيئة قناة السويس: تعاملنا مع سفينة موبوءة ولم نسجل إصابة واحدة بفيروس كورونا.. ونتوقع تحقيق إيرادات أعلى فى النصف الثانى من 2020.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه "فى ظل الظروف التى يمر بها العالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا استطعنا جذب فى الفترة من الأول من أبريل وحتى الأول من مايو 104 سفن تمر فى قناة السويس"، لافتًا إلى أنه "تم عمل حزم تسويقية ومكافآت للسفن التى تمر من قناة السويس، وبعد افتتاح قناة السويس الجديدة زودنا عمق السفن التى تمر من القناة إلى 66 قدما، كما أنه تم تقليل فترة مرور السفن من القناة"، مشيرًا إلى أن قناة السويس أصبحت أأمن وأقصر ممر ملاحى فى العالم.
وأوضح الفريق أسامة ربيع، جاء ذلك خلال لقاء عبر سكايب ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه تم تحصيل 42 مليون دولار من مرور الـ104 سفن من قناة السويس، مضيفًا أن أكبر سفينة فى العالم مرت من قناة السويس يوم 25 مايو الماضى، كما أنه من المنتظر أن تمر إحدى كبرى المراكب فى العالم يوم 9 يونيو الجارى من الممر الملاحى بقناة السويس، مشيرا أن المركب وزنها 243 ألف طن وعملاقة وكان هناك تخوف من مرورها ولكنه تم مرورها بسلام مع وجود أفضل المرشدين الملاحيين على سطح المركب.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة اتبعت واتخذت أقصى درجات الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا منذ البداية، لافتًا إلى أن مستشفى هيئة قناة السويس جاهزة بأماكن للعزل ويتم الكشف على المرشدين قبل الصعود على السفينة وبعد النزول وقياس درجة حرارتهم يوميًا للاطمئنان عليهم، مشددًا على أنه يتم حل أى مشكلات على سطح السفن التى تمر من الممر الملاحى بقناة السويس، لافتًا إلى أن الشهر الماضى كان هناك مركب بها 64 حالة إصابة بفيروس كورونا على متنها، لافتًا إلى أن وزارة الصحة حذرت من المركب الموبوءة ونصحت بعدم صعود أى من المرشدين على سطح المركب.
وشدد على أنه تم اتباع تعليمات وزارة الصحة وإرشاد السفينة عن بعد دون صعود أى مرشد على سطح المركب، وذلك من غير تعرض أى أحد من الموظفين بهيئة قناة السويس للخطر، مؤكدًا أنه دائمًا يتم إيجاد حلول لمرور المراكب والسفن.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة اتبعت واتخذت أقصى درجات الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا منذ البداية، لافتًا إلى أن مستشفى هيئة قناة السويس جاهزة بأماكن للعزل ويتم الكشف على المرشدين قبل الصعود لى سفينة وبعد النزول وقياس درجة حرارتهم يوميًا للاطمئنان عليهم.
وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أنه لم يتم تسجيل أى إصابة بين المرشدين حتى الآن، مشيرًا إلى أن شهر مايو الماضى سجل نفس عدد السفن التى مرت بها فى نفس الشهر العام الماضى، مضيفًا أن انخفاض التجارة العالمية أدى إلى انخفاض الحمولات مما أدى إلى انخفاض العائد بنسبة 9.6%، مضيفًا أن ما يحدث طبيعى جدًا فى ظل الركود العالمى الموجود فىا لعالم كله.
وأضاف أن الحاويات التى مرت فى الشهر الماضى صغيرة الحجم باستثناء أكبر سفينة فى العالم التى مرت يوم 25 مايو الماضى، مؤكدًا أنه فى النصف الثانى من 2020 مع تحرك حركة التجارة العالمية سيتم تحقيق إيرادات مساوية لنفس العام الماضى، موضحًا أن العمل يتم فى قناة السويس على قدم وساق ولم يتوقف نهائيًا نظرًا لركود حركة التجارة، مؤكدًا أنه يتم اتباع الإجراءات الوقائية وحل جميع المشكلات على جميع المراكب والسفن التى تمر من قناة السويس.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه يتم حل أى مشكلات على سطح السفن التى تمر من الممر الملاحى بقناة السويس، لافتًا إلى أن الشهر الماضى كان هناك مركب بها 64 حالة إصابة بفيروس كورونا على متنها، لافتًا إلى أن وزارة الصحة حذر من المركب الموبوءة ونصحت بعدم صعود أى من المرشدين على سطح المركب.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم اتباع تعليمات وزارة الصحة وإرشاد السفينة عن بعد دون صعود أى مرشد على سطح المركب، وذلك من غير تعرض أى أحد من الموظفين بهيئة قناة السويس للخطر، مؤكدًا أنه دائمًا يتم إيجاد حلول لمرور المراكب والسفن، مشيرًا إلى أنه يتم معاونة كل السفن للمرور بأمان وسلام من قناة السويس، ويتم مساعدة السفن وحل مشكلاتها من قبل أسطول بحرى كامل لحل جميع المشكلات فى أسرع وقت، موضحًا أنه تم تدريب المرشدين على الإرشاد عن بعد من قبل انتشار فيروس كورونا فى العالم.
وأكد أنه تم تنفيذه فعليًا لأول مرة منذ شهر ونصف الشهر فقط، مضيفًا أنه تم التعامل فى أسرع وقت مع السفينة الموبؤة ومرورها بسلام من هيئة قناة السويس دون إصابة أى أحد من العاملين فى قناة السويس، وذلك من خلال 16 نقطة مراقبة والإرشاد عن بعد.
وأشار إلى أن قناة السويس ليست بسيطة وتتعامل بحرص مع جميع السفن التى تمر من الممر الملاحى المصرى، موضحًا أن إيراد هيئة قناة السويس قل بنسبة 9% فقط فى ظل جائحة فيروس كورونا ولا يعتبر نسبة كبيرة فى ظل الركود التجارى العالمى.
وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه من المتوقع تحقيق أرقام إيرادات أعلى من التى تم تحقيقها العام الماضى؛ وذلك فى النصف الثانى من 2020 بعد تحقيق الانفتاح التجارى تدريجيًا، موضحًا أن شهر مايو الماضى سجل نفس عدد السفن التى مرت بها فى نفس الشهر العام الماضى، مضيفًا أن انخفاض التجارة العالمية أدى إلى انخفاض الحمولات مما أدى إلى انخفاض العائد بنسبة 9.6%، لافتا إلى أن ما يحدث طبيعى جدًا فى ظل الركود العالمى الموجود فى العالم كله.
وأشار إلى أن الحاويات التى مرت فى الشهر الماضى صغيرة الحجم باستثناء أكبر سفينة فى العالم التى مرت يوم 25 مايو الماضى، مؤكدًا أنه فى النصف الثانى من 2020 مع تحرك حركة التجارة العالمية سيتم تحقيق إيرادات مساوية لنفس العام الماضى.
وأوضح أن قناة السويس لم تتوقف عن العمل فى ظل جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا أنه تم تدشين أول قاطرة لكراكتين فى هولندا، لافتا إلى أنها أكبر وأحدث الكراكات العملاقة وستصل مصر نهاية 2020، وبها أحدث الأجهزة والمعدات الإلكترونية وتستطيع أن تعمل فى التربة الصلبة أو الصخرية.
وأشار إلى أن العمل فى قناة السويس لم يتأثر بجائحة فيروس كورونا نهائيًا، مؤكدًا أن العمل يتم على قدم وساق وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة.