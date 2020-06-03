رئيس هيئة قناة السويس: تعاملنا مع سفينة موبوءة ولم نسجل إصابة واحدة بفيروس كورونا.. ونتوقع تحقيق إيرادات أعلى فى النصف الثانى من 2020.. فيديو





قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه "فى ظل الظروف التى يمر بها العالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا استطعنا جذب فى الفترة من الأول من أبريل وحتى الأول من مايو 104 سفن تمر فى قناة السويس"، لافتًا إلى أنه "تم عمل حزم تسويقية ومكافآت للسفن التى تمر من قناة السويس، و بعد افتتاح قناة السويس الجديدة زودنا عمق السفن التى تمر من القناة إلى 66 قدما، كما أنه تم تقليل فترة مرور السفن من القناة"، مشيرًا إلى أن قناة السويس أصبحت أأمن وأقصر ممر ملاحى فى العالم.









وأوضح الفريق أسامة ربيع، جاء ذلك خلال لقاء عبر سكايب ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه تم تحصيل 42 مليون دولار من مرور الـ104 سفن من قناة السويس، مضيفًا أن أكبر سفينة فى العالم مرت من قناة السويس يوم 25 مايو الماضى، كما أنه من المنتظر أن تمر إحدى كبرى المراكب فى العالم يوم 9 يونيو الجارى من الممر الملاحى بقناة السويس، مشيرا أن المركب وزنها 243 ألف طن وعملاقة وكان هناك تخوف من مرورها ولكنه تم مرورها بسلام مع وجود أفضل المرشدين الملاحيين على سطح المركب.









وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة اتبعت واتخذت أقصى درجات الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا منذ البداية، لافتًا إلى أن مستشفى هيئة قناة السويس جاهزة بأماكن للعزل ويتم الكشف على المرشدين قبل الصعود على السفينة وبعد النزول وقياس درجة حرارتهم يوميًا للاطمئنان عليهم، مشددًا على أنه يتم حل أى مشكلات على سطح السفن التى تمر من الممر الملاحى بقناة السويس، لافتًا إلى أن الشهر الماضى كان هناك مركب بها 64 حالة إصابة بفيروس كورونا على متنها، لافتًا إلى أن وزارة الصحة حذرت من المركب الموبوءة ونصحت بعدم صعود أى من المرشدين على سطح المركب.









وشدد على أنه تم اتباع تعليمات وزارة الصحة وإرشاد السفينة عن بعد دون صعود أى مرشد على سطح المركب، وذلك من غير تعرض أى أحد من الموظفين بهيئة قناة السويس للخطر، مؤكدًا أنه دائمًا يتم إيجاد حلول لمرور المراكب والسفن.