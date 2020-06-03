نائب يشيد بحظر التعليم تحصيل تبرعات من التلاميذ خلال التقديم للعام الدراسى الجديد

أشاد النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب بتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بحظر تحصيل أى تبرعات من أولياء الأمور أثناء التقدم لأبنائهم للعام الدراسى الجديد 2020،2021 والاكتفاء بالمصروفات المحددة من قبل الوزارة فقط دون أى زيادة أو تبرعات أخرى وتأكيدها ان يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية.





وطالب " مرشد " فى بيان صحفى له من جميع أولياء الامور عدم دفع اى مبالغ او تبرعات تطلبها اى مدرسة حكومية على مستوى الجمهورية على سبيل التبرعات وإبلاغ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن اى مخالفات تتم فى ذلك الامر.





وقال النائب عاصم عبد العزيز مرشد ان أولياء الامور عانوا خلال السنوات الماضية من افتكاسة التبرعات التى كانت شماعة لدى مسئولى التربية والتعليم داخل المؤسسات التعليمية لقبول التلاميذ بها وكان اولياء امورهم يقومون بالدفع دون معرفة اين تذهب هذه الاموال.





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد اعلنت اتاحة التسجيل الإلكترونى للمتقدمين للصف الأول الابتدائى للمدارس الرسمية، حيث يمكن لأولياء الأمور التقدم وتسجيل بيانات أبنائهم عبر الرابط التالى " https://parent.emis.gov.eg/date_pers.aspx





كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات التقدم إلكترونيا للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل للالتحاق بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاص" للعام الدراسي 2020/2021.