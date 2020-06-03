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محافظات

توريد 173 ألف طن قمح لشون وصوامع القليوبية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:07 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أكد المهندس عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية استمرار أعمال توريد القمح من الفلاحين بصوامع وشون المحافظة . 

وأشار إلى أنه تم توريد 173636 طنا و104 كيلو قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ انطلاق موسم التوريد.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن عمليات التوريد مستمرة علي قدم وساق مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا أثناء تسلم المحصول من المزارعين حفاظا عليهم وعلي العاملين بالمديرية والجمعيات الزراعية المنتشرة علي مستوي قري ومدن المحافظة.

من جانبه قال عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إنه جرى تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقبانى وأمين الشونة لتحديد درجة النقاوة ووزن الأقماح وصرف ثمنها للمزارعين خلال 48 ساعة.

وأشار محافظ القليوبية إلى أنه تم اتخاذ كافة الاحتياطات لاستقبال محصول القمح وتم توجيه مباحث التموين بتشديد الرقابة على جميع مراحل التوريد للشون والصرف للمطاحن ومراجعة ومطابقة الكميات الموردة أولا بأول.

وأضاف الهجان أن الدولة تولى اهتماما خاصًا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية وتعمل المحافظة جاهدة على توفير السلالات الجيدة بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة.
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