AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة توافق على التعاقد مع نهضة مصر لطباعة وتوزيع كتب التعليم المطورة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:09 م
كتب التعليم المطورة
كتب التعليم المطورة - ارشيفية
Advertisements
محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاقد مع كل من دار "نهضة مصر"، وشركة "لونجمان"، وشركة "أبو الهول" للنشر.

وتتضمن الموافقة لطباعة وتغلفة وتوزيع كتب التعليم المطورة، والخاصة بسنوات التعليم المطورة ( KG1، KG2، الأول، والثاني والثالث الإبتدائي)، وذلك في إطار نفس المبلغ السابق الموافقة عليه.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروعى قراري رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما ..يخص إنشاء كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج، وإنشاء كلية التربية الرياضية "بنين-بنات" بجامعة السويس.


ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالدور الهام الذي تختص به الجامعات وكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع، وتقليل الاغتراب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برامج جديدة وتعيينات.. تعرف على قرارات مجلس جامعة سوهاج اليوم

لإنشاء مواقع إلكترونية.. بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وتعليم القليوبية..صور

هل تضيف التعليم سنة جديدة "kg3" لمرحلة رياض الأطفال.. الحكومة ترد

ابتداء من الغد .. ارتداء الكمامة شرط أساسي للدخول بجامعة عين شمس

ترشيحاتنا

بعد مكالمة أشرف زكي.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يقرر رفع دعوى قضائية على ريم البارودي وريهام سعيد

مش هتسيب أثر.. 5 علاجات منزلية لإزالة علامات الحروق من الجسم

نقيب التمريض: 10 حالات وفاة بين أطقمنا..فيديو

كيفية صلاة الضحى بالتفصيل كما صلاها رسول الله

تعليق غير متوقع من شقيق ياسمين عبد العزيز على زواجها

غريبة لكن رائعة.. ماذا يحدث عند وضع الفلفل الأسود في الغسالة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ النجوم والشراشيب على الجينز.. درة تفاجئ متابعيها بإطلالة غريبة

«صحة كفر الشيخ» توزع أدوية كورونا لحالات العزل المنزلي .. صور

بدون كيماويات.. علاج منزلي للزكام الحاد