نقابة البترول: توفير 136 سريرا من النقابة لاستقبال حالات عزل مرضى كورونا بالقطاع

قرر محمد جبران، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، و نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، بوضع مصيف النقابة العامة للعاملين بالبترول بمدينة رأس البر بدمياط الذي يضم ١٢٠ سريرا ومبنى النقابة العامة بالدقى بالقاهرة بواقع ١٦ سريرا، تحت أمر المجلس الطبى الأعلى لقطاع البترول لاستقبال حالات عزل مرضى كورونا بقطاع البترول.





وأكد رئيس النقابة العامة، قائلا: " كلنا نعمل لصالح عمال البترول تحت قيادة معالي الوزير طارق الملا الذي لم يتواني عن توفير كل سبل الراحه لعمال البترول و المهندس عابد عز الدين رئيس الهيئة العامة للبترول فكل الشكر لجميع القائمين في العمل علي تخفيف الأعباء عن أبناء هذا القطاع.



