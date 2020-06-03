ساويرس يشكر الفنان التشكيلي صابر طه على رسمة كاريكاتير: عقبال ما نخلص من كورونا

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على رسمة كاريكاتير للفنان التشكيلي صابر طه قائلا :" كل الشكر للفنان صابر طه ..عقبال ما نخلص من كورونا وتباعتها ".





مشيرا إلي أنه سعيد بتواصل رجل الاعمال نجيب ساويرس واهتمامه بالرد ونشر الكاريكاتير علي صفحة تويتر الخاص به. وأكد الفنان صابر طه إن الفنانين التشكيليين يواجهون صعوبات بسبب فيروس كورونا ويحاولون إن يتغلبوا عليها بالرسم والمشاركة في توعية المجتمع،





وأوضح طه أن رسام الكاريكاتير يترجم غموض وعمق الشخصيات العامة في رسوماته ويشارك المجتمع آلامه وافراحه مشيدا بدور الفنانين التشكيليين خلال أزمة كورونا رغم المعاناة التي يعيشونها .





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