وزنه 196 طنًا وارتفاعه 11 مترًا...إزالة وعاء ضغط المفاعل لمحطة Bohunice للطاقة النووية

تم رفع الهيكل المعدني ، الذي يبلغ وزنه 196 طنًا وارتفاعه 11 مترًا ، بأمان من الدرع الخرساني ونقله إلى منشأة القطع تحت الماء التي تم الانتهاء منها مؤخرًا. إن وعاء ضغط المفاعل هو قلب مفاعل نووي تتم فيه العملية النووية لغلي الماء وإنتاج البخار اللازم لتشغيل التوربينات للكهرباء.





من جانبه ، قال توماس كلين ، مدير التفكيك في وحدة إدارة المشروع: "يمثل هذا معلمًا هامًا للغاية في عملية إيقاف التشغيل الآمنة والفعالة. ستؤدي أنشطة التفكيك القادمة للمكونات النشطة مثل وعاء ضغط المفاعل والمكونات الداخلية للمفاعل إلى تقليل النشاط الإشعاعي للموقع بنسبة 100 في المائة تقريبًا بحلول نهاية عام 2022. "





كخطوة تالية ، سيتم تفكيك المفاعلات عن بعد ومعالجة المواد للتخزين الآمن أو التخلص منها.





وعلق مدير المشروع تيبور رابانت قائلًا: “يمثل نقل وعاء ضغط المفاعل إلى مكان عمل التجزؤ استكمالًا لمدة عامين. تم النقل نفسه باستخدام الرافعة الرئيسية لقاعة المفاعل بسعة 250 طن واستمرت حوالي ثلاث ساعات. سيتم تخزين النفايات الناتجة عن أنشطة التفكيك أو التخلص منها بأمان في مستودع النفايات المشعة الوطني ومرفق التخزين المؤقت Bohunice ".





تم إجراء العملية بنجاح على الرغم من لوائح الصحة والسلامة المعمول بها لمنع انتشار جائحة الفيروس التاجي. استمر العمل في Bohunice في الأسابيع الأخيرة خلال إجراءات الطوارئ ، والتي تم إلغاؤها الآن.





يقوم Jadrová a vyraďovacia spoločnosť ، a.s.s بإيقاف تشغيل الوحدتين 1 و 2 من محطة Bohunice للطاقة النووية. (JAVYS) وبتمويل من صندوق Bohunice الدولي لدعم إنهاء الخدمة ، الذي تأسس في عام 2001. والمساهمون في الصندوق هم المفوضية الأوروبية بالإضافة إلى النمسا والدنمارك وفرنسا وأيرلندا وهولندا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة. يعمل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير كمدير للصندوق.





يمول الصندوق ويشارك في تمويل مشاريع مختارة لدعم إنهاء تشغيل الوحدتين 1 و 2 من المحطة بطريقة آمنة ومأمونة وفعالة من حيث التكلفة وإدخال تدابير جديدة في قطاع الطاقة السلوفاكي للمساعدة في التقليل إلى أدنى حد من أثر إغلاق الوحدات 1 و 2 من خلال تحسين كفاءة إمدادات الطاقة واستهلاكها. حتى الآن ، تلقى الصندوق أكثر من 650 مليون يورو والعمليات تسير على الطريق الصحيح لإكمال وقف التشغيل عن الهدف بحلول عام 2025.





قال ستيف وايت ، مدير EBRD لصندوق دعم Bohunice International لإيقاف التشغيل: "إن الإزالة الآمنة الناجحة لأول وعاء ضغط لا تمثل فقط إكمال حدث رئيسي. كما أنها شهادة على العمل الجاد والتفاني من فريق مشروع الموقع السلوفاكي واتحاد ويستنجهاوس بقيادة ".





البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية هو المؤسسة المالية الدولية الوحيدة المنخرطة في برامج السلامة النووية وإيقاف التشغيل ، وهو نشط في هذا المجال منذ عام 1993. بالإضافة إلى عمله في جمهورية سلوفاكيا ، ينشط البنك أيضًا في إيقاف تشغيل المفاعلات النووية السوفييتية السابقة في بلغاريا وليتوانيا ، تحول تشيرنوبيل ، إدارة النفايات المشعة في شمال غرب روسيا والعمل على التغلب على إرث تعدين ومعالجة اليورانيوم في الحقبة السوفيتية في آسيا الوسطى.







