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برلمان

برلماني يطالب بتخصيص مبلغ كبير لحساب فيروس كورونا ضمن موازنة الصحة

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:09 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
طالب النائب سامى المشد ، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة تخصيص مبلغ كبير لحساب فيروس كورونا ضمن موازنة قطاع الصحة فى الموازنة العامة للدولة.

وأكد "المشد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة أن تشمل موازنة وزارة الصحة والتى تبلغ 93 مليار جنيه مبلغا ماليا كبيرا لصالح فيروس كورونا، أو زيادة موازنة الصحة.

ورفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأسبوع قبل الماضى، على أن يعاود المجلس انعقاد جلساته، يوم الأحد ٧ يونيو المقبل. 

وكان ذلك بعدما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة. 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك عددا من النواب لم يفهموا فلسفة مشروع قانون بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال ، متابعا "يبدو أن بعض النواب لم يقرأوا نصوص المواد جيدًا". 

وانتقد "عبد العال"، استمرار حال الشركات الخاسرة، قائلًا "لا يجوز لوزارة المالية أن تدفع أموالا للشركات الخاسرة، ولكن التزاما منها بحقوق العمال تقدم دعما لتلك الشركات لكى يحصل العمال على رواتبهم، ولكن ليس إلزاما أن تقدم أموالا للشركات المساهمة من موازنة الدولة". 

وقال رئيس مجلس النواب "الجميع يتكلم عن الإدارة سواء فاسدة أو غير مؤهلة، فكيف نعالج ذلك"، متابعا "هناك معايير عالمية لهيكلة الشركات، وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة".

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