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أخبار البلد

البيطريين تقرر صرف 50 ألف جنيه لأعضائها شهداء كورونا و10 آلاف للمصابين

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:33 م
صدى البلد
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محمد غالي

قال الدكتور السيد عبيد، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إنه بناء علي البيان الصادر بتاريخ 12 أبريل 2020 من نقيب عام أطباء بيطريين مصر، الدكتور خالد فاروق العامري، الذي ينص على صعوبة وتعذر انعقاد مجلس النقابة العامة في الظروف الحالية وتحمل هيئة مكتب النقابة المسؤلية كاملة هذه الفترة لخدمة أعضاءالجمعية العمومية.

وأوضح الأمين العام أنه بناء علي الأحداث الراهنة و الظروف الصعبة التي تواجه الكادر الطبي عموما والأطباء البيطريين في مواجهة جائحة فيروس كورونا خاصة، فإن هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء البيطريين قد قررت بالتمرير بعد الموافقة الجماعية تليفونيا علي مساندة الأعضاء في هذه الظروف بالأتي:
1- فى حالة الأصابة للعضو يتم صرف مبلغ ۱۰۰۰۰ جنيه ( عشرة الاف جنيه).
2- وفى حالة الوفاة للعضو لا قدر الله يتم صرف مبلغ 50000 جنيه ( خمسون ألف جنيه ).

وأشار إلى أن ذلك بخلاف ما يتم صرفه من اتحاد نقابات المهن الطبية مبلغ ۲۰۰۰۰ جنيه ( عشرون ألف جنيه ) في حالة الإصابة، و ۵۰۰۰۰ جنيه ( خمسون الف جنية ) في حالة الوفاة.
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