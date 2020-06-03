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توك شو

متحدث النواب: لا وقت لأن تعمل كل مؤسسة منفردة وهناك متابعة مستمرة لقرارات الحكومة.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:26 م
صلاح حسب الله، صورة
صلاح حسب الله، صورة أرشيفية.
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نورهان رأفت
قال صلاح حسب الله المتحدث باسم النواب، إن الاجراءات التنفيذية مسؤولية الحكومة، ووفقا لطبيعة الأحوال التي يمر بها العالم، تتوالى الأجراءات بشكل مكثق ودوري.

وأضاف صلاح حسب الله خلال حواره لبرنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أن هناك متابعة مستمرة من قبل النواب لقرارات الحكومة، مؤكدا أنه لا وقت لأن تعمل كل مؤسسة بشكل منفرد.

وأشار حسب الله أن الحكومة عرضت على النواب قرارات، بشأن الأزمة الراهنة، وقرارات متعلقة بالعمالة غير منتظمة، وتمت الموافقة عليها بشكل فوري.

ووصف حسب الله الحكومة بالجنود في الجناح التنفيذي، والبرلمان جنود الجناح التشريعي في الدولة، موجها الشكر للجيش المصري على توفير السلع للمواطنين.

وأشار المتحدث بأسم النواب، أن هناك توقع خلال فترة قريبة، أن تتعامل كافة الجهات الحكومية بنظام الشاشاا بنسبة 70 إلى 80 بالمئة، موضحا أن ذلك يدل على سرعة تعامل الرقمي، وتحسن البنية التحتية بشكل كبير.

كما حذر حسب الله من تبعات فيروس كورونا، مؤكدا أنه لولا إجراءات الإصلاح الاقتصادي المبكرة، لتعرض الأقتصاد المصري لضربات حادة، ولكن مصر مازالت تبرهن أنها قادرة على المقاومة.

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