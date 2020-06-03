AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقابي قدير.. بشير العدل يطالب بإطلاق اسم رجائي الميرغني على إحدى قاعات «الصحفيين»

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:24 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
نعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي والنقابى القدير رجائي الميرغني، الذي وافته المنية صباح اليوم.  

وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، في بيان، الأربعاء، إن الراحل رجائى الميرغنى، يعد صحفيا، ونقابيا، من الطراز الأول، وقد أثرى بجهوده، وإسهاماته، عضوا بمجلس النقابة، وبهيئة مكتب المجلس، ومدافعا عن المهنة خارجه، وداخل الوسط الصحفى، أثرى العمل النقابي، وساهم فى الارتقاء به، إلى المستوى الذى يناسب المهنة وأبنائها، ووضعهما في المجتمع. 

وأوضح «العدل» أن فقيد الصحافة، رجائى الميرغنى، كان مدافعا قويا، عن استقلال الصحافة، وعن التشريعات التى تحفظ للمهنة قوتها، وحريتها، ولأبنائها حقوقهم. 

ووصف «العدل» الراحل الكبير رجائى الميرغنى، بأنه «أستاذ النقابيين»، الذى عرف على يديه، الكثيرون، كيف يكون العمل النقابى، والأداء المهنى، والانتماء للصحافة، وأن الكثيرين، أفرادًا، وجهات، يدينون له بالفضل، وأنه لم يكن يتخلف عن المشاركة في أي استحقاق نقابي، والذي كان آخره انتخابات التجديد النصفي، التي أجريت في مارس من العام الماضي. 

طالب «العدل» نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، ومجلس النقابة، بإطلاق اسم النقابى القدير، رجائى الميرغنى، على إحدى قاعات النقابة، تقديرا لجهوده، وعطائه للنقابة، وللمهنة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقلال الصحافة: حالة الانقسام داخل الصحفيين انعكست سلباً على مصالح الأعضاء

7 معلومات عن الكاتب الصحفي الراحل رجائي الميرغني

تقبله الله بواسع رحمته.. نقيب الصحفيين ينعى رجائي الميرغني نائب رئيس تحرير أ ش أ

ترشيحاتنا

ما حكم وضع المصحف في السيارة بقصد الحفظ من المكروه.. دار الإفتاء تجيب

قد يقضي عليه إلى الأبد.. علماء يتوصلون إلى سلاح فعال في مواجهة فيروس كورونا

ما حقيقة نهي النبي عن النوم بعد العصر .. عالم أزهري يوضح

بدون ماكياج.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال.. شاهد

خاص.. ربنا يهديكم.. بن عيادة يعلق على أنباء اقترابه من الزمالك

حول اتهامات التواطؤ.. محامي حمدي النقاز يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق.. الطريقة الأصلية لعمل الشكشوكة بالبيض

بملابس جينز... جميلة عوض تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

لم تظهر من قبل.. أول صور لسيارة BMW M5 القادمة على أرض الواقع