نقابي قدير.. بشير العدل يطالب بإطلاق اسم رجائي الميرغني على إحدى قاعات «الصحفيين»

نعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي والنقابى القدير رجائي الميرغني، الذي وافته المنية صباح اليوم.





وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، في بيان، الأربعاء، إن الراحل رجائى الميرغنى، يعد صحفيا، ونقابيا، من الطراز الأول، وقد أثرى بجهوده، وإسهاماته، عضوا بمجلس النقابة، وبهيئة مكتب المجلس، ومدافعا عن المهنة خارجه، وداخل الوسط الصحفى، أثرى العمل النقابي، وساهم فى الارتقاء به، إلى المستوى الذى يناسب المهنة وأبنائها، ووضعهما في المجتمع.





وأوضح «العدل» أن فقيد الصحافة، رجائى الميرغنى، كان مدافعا قويا، عن استقلال الصحافة، وعن التشريعات التى تحفظ للمهنة قوتها، وحريتها، ولأبنائها حقوقهم.





ووصف «العدل» الراحل الكبير رجائى الميرغنى، بأنه «أستاذ النقابيين»، الذى عرف على يديه، الكثيرون، كيف يكون العمل النقابى، والأداء المهنى، والانتماء للصحافة، وأن الكثيرين، أفرادًا، وجهات، يدينون له بالفضل، وأنه لم يكن يتخلف عن المشاركة في أي استحقاق نقابي، والذي كان آخره انتخابات التجديد النصفي، التي أجريت في مارس من العام الماضي.



