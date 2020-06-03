تحية للجيش الأبيض.. مشروع برلماني للحفاظ على حقوق أبناء المنظومة الصحية قريبا

وجه صلاح حسب الله، المتحدث بأسم النواب، التحية للجيش الأبيض، على وجودهم في الصفوف الأولى في مواجهة فيروس كورو نا.





وأكد صلاح حسب الله خلال حواره لبرنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أن "ذلك وإن برهن فإنما يبرهن على صموده فى أوقات الأزمات".





وأشار حسب الله إلى أن من فوائد تلك المرحلة العصيبة أنها أعادت ترتيب الأولية الاجتماعية للمواطنين في المجتمع، وأعادت الحقوق لكل مواطن.





كما أكد حسب الله خلال حواره أن هناك دراسة قانون قريبا، لإعطاء العاملين بالمنظومة الصحية بالكامل جميع حقوقهم، والحفاظ عليهم من الهجرة للخارج.





على جانب آخر، أشار إلى أن هناك توقعًا خلال فترة قريبة أن تتعامل كافة الجهات الحكومية بنظام الشاشات بنسبة 70 إلى 80%، موضحا أن ذلك يدل على سرعة التحول الرقمي، وتحسين البنية التحتية الرقمية بشكل كبير.