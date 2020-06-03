AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تحية للجيش الأبيض.. مشروع برلماني للحفاظ على حقوق أبناء المنظومة الصحية قريبا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:33 م
صلاح حسب الله، صورة
صلاح حسب الله، صورة أرشيفية.
Advertisements
نورهان رأفت
وجه صلاح حسب الله، المتحدث بأسم النواب، التحية للجيش الأبيض، على وجودهم في الصفوف الأولى في مواجهة فيروس كورونا. 

وأكد صلاح حسب الله خلال حواره لبرنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أن "ذلك وإن برهن فإنما يبرهن على صموده فى أوقات الأزمات". 

وأشار حسب الله إلى أن من فوائد تلك المرحلة العصيبة أنها أعادت ترتيب الأولية الاجتماعية للمواطنين في المجتمع، وأعادت الحقوق لكل مواطن. 

كما أكد حسب الله خلال حواره أن هناك دراسة قانون قريبا، لإعطاء العاملين بالمنظومة الصحية بالكامل جميع حقوقهم، والحفاظ عليهم من الهجرة للخارج.

على جانب آخر، أشار إلى أن هناك توقعًا خلال فترة قريبة أن تتعامل كافة الجهات الحكومية بنظام الشاشات بنسبة 70 إلى 80%، موضحا أن ذلك يدل على سرعة التحول الرقمي، وتحسين البنية التحتية الرقمية بشكل كبير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة البرلمان: تحية قلبية لجيش مصر الأبيض فى مواجهته لـ كورونا

المصريون يوجهون التحية للجيش الأبيض على دوره البطولي فى مواجهة كورونا.. فيديو

برلماني يطالب المصريين بالعزل الكامل للفتك بوباء كورونا

إليسا: كورونا اتعمل لشيء معين وعلاجه سيعلن عنه قريبًا

اطمنوا وإحنا بنفتخر بيكو.. رسالة وزير القوى العاملة للعمال في زمن الكورونا

سائق تاكسي يتحدى كورونا ويدعم الجيش الأبيض.. ماذا فعل.. صور وفيديو

ترشيحاتنا

يقي من كورونا.. عصير الرمان والسمسم يرفع نسبة الحديد ويعالج الأنيميا

حول اتهامات التواطؤ.. محامي حمدي النقاز يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور

وزيرة الصحة: المحافظات السياحية الأقل فى عدد حالات الإصابة بـ كورونا

ميدو يكشف أسباب خلاف الأهلي مع تركي آل الشيخ

علي معلول يحسم موقفه مع الأهلي

السور التي تفرج الهم والكرب.. داوم عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ناعم.. أسما شريف تستعرض جمالها

في 5 دقائق.. الطريقة الأصلية لعمل الشكشوكة بالبيض

بملابس جينز... جميلة عوض تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها