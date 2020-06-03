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برلمان

مديرالقومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: نتبع سياسة العمل عن بعد بسبب كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:44 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد

أكدت د. سعاد عبد الرحيم  مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية أن الدولة تبذل جهود كبيرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشيرة إلى أن الدولة نجحت في إدارة الأزمة.

و ردا على تحذير رئيس لجنة التضامن الاجتماعي  من تراجع الإنجاز بسبب ثقافة العمل عن بعد قالت عبد الرحيم خلال كلمتها فى إجتماع لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان لمناقشة موازنة المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية أن المركز لا يسمح بالتراخي حتى مع العمل من المنزل ، ولكن بالعكس كان الإنتاج أعلى من ايام العمل العادية ، حيث تم إجراء ما يقرب من 4 استطلاعات للرأى العام.


وقالت أن الإستطلاع رقم ٥ له جمهور خاص و عام ويتحدث عن طرق الوقاية و التحديات التي تواجه الدولة و المواطن و كيفية التفاعل مع الأزمة.

وأشارت مدير المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية إلى أنه لا يوجد بحث يستمر اجراءه لمدة  عامين او ثلاث أعوام  و الاستطلاعات العاجلة تجرى في اقل من ٦ شهور ، مؤكدا ان نتائج  الاستطلاعات الخاصة تصل لصانع القرار بهدف  خدمة البلد في كل القطاعات.

واضافت: " طالبنا العام الماضي بزيادة الموازنة و الان نطالب بتوصية تتعلق بتفعيل فكرة الانتشار للمركز".
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