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توك شو

لسنا ضد التنمية في أثيوبيا..صلاح حسب الله: قادرون على حماية أمننا المائي.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:36 م
صلاح حسب الله، صورة
صلاح حسب الله، صورة أرشيفية.
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نورهان رأفت
قال صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن السودان دائما تثبت مواقفها الجيدة، في الدفاع عن حقوق دول المصب في النيل، وتثبت ذلك دائما .

وأكد صلاح حسب الله خلال حواره لبرنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية إم بي سي مصر ، أن مصر ليست ضد التنمية في أثيوبيا، ولكن من حقها أن تدافع عن أمنها المائي، مشددا على رفض الدولة المصرية المساس بأمنها المائي .

وأوضح حسب الله أن الدولة المصرية قادرة علي حماية مقدراتها التاريخية، وحقوقها في ماء النيل، ومستمرون في إجراء الإجتماعات بين النواب.

وأشار حسب الله إلى أنه عاجلا أم أجلا ستحترم أثيوبيا، حقوق مصر في نهر النيل، ولدينا ثقة في النواب الأثيوبيين في تلك المهمة .

وتابع: هناك تواصل إيجابي بين النواب المصريين والنواب الأثيوبيين، ونثق في قدرتهم على إقناع الحكومة الأثيوبية بحقوق مصر في النيل.

ووجه حسب الله الشكر إلى الرئيس السيسي، مؤكدا ثقته في خطواته بالنسبة لملف سد النهضة، وتأكيده المستمر على احترام حقوق مصر في ماء النيل .

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