تأجيل محاكمة 12 شخصا لاتهامهم بمخالفة قرارات الدولة وإقامة صلاة التراويح بالقطامية

قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس تاجيل جلسة محاكمة 12 شخصًا في اتهامهم بمخالفة قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات وإقامة صلاة "التراويح" أعلى سطح منزل أحدهم تأجيلًا إداريًا .





وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من ضباط شرطة قسم القطامية يفسد انهم قد وصلتهم معلومات عن تجمع عدد من الأشخاص أعلى سطح عقار بدائرة القسم وقاموا بأداء صلاة التراويح؛ وعلى الفور تحركت قوة أمنية وتمكنت من ضبط المتهمين.





كانت وزارة الأوقاف قد أعلنت غلق المساجد وساحات الصلاة لمنع التجمعات خشية انتشار فيروس كورونا.