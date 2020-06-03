رواد السوشيال ميديا لـ جمال عيد: أنت اتكشفت خلاص

واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعى هجومهم على الكاتب جمال عيد بسبب دفاعة عن سجناء جماعة الإخوان الإرهابية.





قال احد رواد مواقع التواصل الاجتماعي: " هو صحيح أكل العيش يحب الخفية، لكن برضه الكذب مالهوش رجلين يعني مرة تدافع عن الإخوان الإرهابيين قال إيه سجناء رأي ومرة تدافع عن المخربين ومروجي الشائعات الكذابين".





وقال اخر : "فاكرين حكاية البوية المغشوشة اللى رشها على نفسه لإستجداء مموليه وبعدما إتفضح كذبه ملقاش غير أنه يهاجم اللی کشفوه، ياعم إنت اتكشفت خلاص".



