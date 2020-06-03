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حوادث

لعدد من أعضائها.. النيابة الإدارية تنظم أول دورة للتدريب عن بعد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:47 م
صدى البلد
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جودت عيد
افتتح المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأربعاء، أول دورة تدريبية بنظام التدريب عن بُعد، لعدد من أعضاء النيابة الإدارية الجدد.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، في بيان، أن من المقرر أن تستمر تلك الدورية لمدة شهر متواصل يحصل فيه المتدرب على تدريب مكثف حول الموضوعات المتعلقة بأسس وقواعد التحقيقات التي تباشرها النيابة في مجال الوظيفة العامة ومكافحة الفساد.

وأكد أن هذه هي الدورة الأولى من نوعها التي يعقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، بالتنسيق والتعاون مع إدارة التحول الرقمي وفقًا للبروتوكول الذي سبق توقيعه بين إدارة التحول الرقمي، ممثلة عن النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات، في وقت مبكر من شهر إبريل الماضي، بما يهدف إلى تطوير العمل القضائي بالنيابة الإدارية عبر استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي.
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