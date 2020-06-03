لعدد من أعضائها.. النيابة الإدارية تنظم أول دورة للتدريب عن بعد

افتتح المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الأربعاء، أول دورة تدريبية بنظام التدريب عن بُعد، لعدد من أعضاء النيابة الإدارية الجدد.





وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، في بيان، أن من المقرر أن تستمر تلك الدورية لمدة شهر متواصل يحصل فيه المتدرب على تدريب مكثف حول الموضوعات المتعلقة بأسس وقواعد التحقيقات التي تباشرها النيابة في مجال الوظيفة العامة ومكافحة الفساد.



