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رياضة

كهربا يدعم أحمد فتحي بعد إصابة زوجته وبناته بـ كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 02:43 م
فتحى وكهربا
فتحى وكهربا
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محمد بدران
حرص محمود كهربا نجم النادى الاهلى علي تقديم الدعم المعنوي لـ أسرة زميله في الفريق أحمد فتحي بعد اصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد . 

وكتب محمود كهربا عبر استوري حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام :  "ربنا يشفيكم يا حبيبي".

وأعلنت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحي في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن إصابتها هي وبناتها بفيروس كورونا.


حيث كتبت نورا إسماعيل، عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "ادعولنا.. احنا كورونا أنا وبناتي".

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على "تويتر": "الف سلامة على زوجة الكابتن أحمد فتحي وبناته ربنا يشفيهم على خير باإذن الله، الحمد الله الكابتن احمد فتحي سليم تماما".

وكانت الساعات الماضية قد شهدت تعرض بعض الرياضيين للإصابة بفيروس كورونا، على رأسهم الدكتور محمود سعد، المدير الفني لاتحاد الكرة، والإعلامي كريم رمزي، المذيع بقنوات "اون تايم سبورتس".

كما توفى والد حسين عبدالدايم مخطط أحمال الأهلي السابق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

كهربا يدعم أحمد فتحي بعد إصابة زوجته وبناته بـ كورونا
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