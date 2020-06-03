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أخبار البلد

طارق توفيق: متوسط سنوات البقاء على قيد الحياة في مصر زاد 30 سنة

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 03:58 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن متوسط سنوات البقاء على قيد الحياة في مصر جملة _ أي شاملًا الذكور والإناث معًا زاد 30 سنة خلال الفترة من عام 1950 حتى عام 2000.

وأوضح أن متوسط سنوات البقاء عام 1950 كان حوالي 38.71 سنة ، بينما زادت في عام 2000 إلى 71.05 سنة ، ومن المتوقع أن يصل في عام 2030 إلى 76.17 سنة ، وعام 2050 إلى 79.10 سنة ، وعام 2100 إلى 84.66 سنة.

أما متوسط عدد سنوات البقاء على قيد الحياة عن الولادة حسب النوع ، فقد أشار نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان إلى أن  متوسط البقاء للإناث عند الولادة في عام 2020 تصل إلى 74.7 سنة ، وللذكور 69.9 سنة ، أما المتوسط عند الولادة عام 2030 للإناث 76.2 سنة ، وللذكور 71.4 سنة ، وعند الولادة  عام 2050 للإناث 79.1 سنة ، وللذكور 74.4 سنة ، وعند الولادة عام 2075 ،للإناث 82.4 سنة ، وللذكور 78.5 سنة ، وعند الولادة عام 2100 ، للإناث 84.6 سنة ، وللذكور 82.1 سنة.
طارق توفيق: متوسط سنوات البقاء على قيد الحياة في مصر زاد 30 سنة
طارق توفيق: متوسط سنوات البقاء على قيد الحياة في مصر زاد 30 سنة
طارق توفيق: متوسط سنوات البقاء على قيد الحياة في مصر زاد 30 سنة
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