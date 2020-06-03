طارق توفيق: متوسط سنوات البقاء على قيد الحياة في مصر زاد 30 سنة

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن متوسط سنوات البقاء على قيد الحياة في مصر جملة _ أي شاملًا الذكور والإناث معًا زاد 30 سنة خلال الفترة من عام 1950 حتى عام 2000.





وأوضح أن متوسط سنوات البقاء عام 1950 كان حوالي 38.71 سنة ، بينما زادت في عام 2000 إلى 71.05 سنة ، ومن المتوقع أن يصل في عام 2030 إلى 76.17 سنة ، وعام 2050 إلى 79.10 سنة ، وعام 2100 إلى 84.66 سنة.



