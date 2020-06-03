أبرز أخبار التوك شو.. أرقام الانخفاض في فيروس كورونا قليلة.. وعضو الحزب الديمقراطي الليبي يرفض اشتعال حرب في واشنطن.. وصلاح حسب الله: نقف إلى جانب الشعب الليبي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري اليوم، الأربعاء، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

أكد صلاح حسب الله، المتحدث باسم النواب، على دور منظمات المجتمع المدني في ظل أزمة فيروس كورونا، جنبا إلى جانب بجانب الحكومة.





وأوضح صلاح حسب الله ، خلال حواره لبرنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية إم بي سي مصر، أن الحزب الذي لم يظهر على الساحة في تلك الأزمة، فهو يكتب شهادة وفاة للحزب.









قال الدكتور محمود عبد المجيد، استشارى الأمراض الصدرية، إن أعداد انخفاض الإصابة بفيروس كورونا قليلة، بينما أعداد الوفيات فى زيادة.







وأضاف "عبد المجيد"، من خلال حواره ببرنامج "إكسترا نيوز"، أن إحصائيات الإصابات التي تسجلها وزارة الصحة تأتي بناءً على المرضى الموجودين فى المستشفيات، منوها إلى أنه بمجرد ظهور الأعراض على أى شخص يعتبر اشتباها فى حالة كورونا حتى تتم المسحة.









قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الجو مستقر تمامًا ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية وأقل بنحو درجة أو درجتين.





وأضافت "شاكر"، من خلال حوارها المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "إننا نتمتع بطقس معتدل خلال ساعات النهار، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر".









قالت عفاف عبد الصبور، مدير مكتب بريد العجوزة، إنه فى ظل إطار الإجراءات الاحترازية التى طبقته الهيئة القومية للمعاش، يتم صرف مبلغ 8.5 مليون معاش بمبلغ يقدر بـ 16 مليارا ونصف المليار.





وأضافت عفاف عبد الصبور، من خلال حوارها المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أول يومين تم صرف المعاشات لأصحاب المبالغ تحت الـ 1000 جنيه وتقدر بـ 2 مليون و400 ألف.









قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة: "إننا نتابع أرقام الإصابات والوفيات بـفيروس كورونا كل أسبوع، وعند انخفاض الأرقام لمدة أسبوع نكون وصلنا إلى هضبة المنحنى ونبدأ في الذروة التالية للفيروس".





وأضاف "عنان"، على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن الإحصائية اليومية غير كافية فى عملية المقارنة، منوها أننا مازلنا على نفس مستوى معدل الإصابة 1.4.









قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، إن عدد أفراد التمريض المسجلين في النقابة العامة بفروعها على مستوى الجمهورية حوالي 3000 ألف ممرض وممرضة.





وأضافت الدكتورة كوثر محمود، من خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، أنه على رأس العمل الحكومي يوجد حوالي 220 ألف ممرض وممرضة.















أكد الدكتور حسن حمدى، أستاذ أمراض الكبد والأمراض المعدية بجامعة عين شمس، أن الكورونا لها أعراض خطيرة على الجهاز الهضمى والكبد والجهاز التنفسي، حيث لابد من التشخيص المبكر له.





وقال "حمدى"، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، إن نظام وضع روشتة طبية للحجر المنزلي، وعدم الذهاب إلى المسشفى فور الإصابة بكورونا لا يتناسب مع جميع الحالات، موضحا أنه حتى الآن لا يوجد أى علاج مضمون للسلامة من الفيروس، حيث بعض الأدوية تستخدم فى أماكن وتكون محظورة فى أماكن أخرى، حيث إنها تتعدل كل خمسة أيام بناءا على المستجدات الخاصة بكورونا.









استشارى نفسي: مسلسل الاختيار وصل للأطفال لصدق الرسالة.. فيديو قال الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسي، إن مسلسل الاختيار وصل للأطفال لبساطة الحدث وصدق الرسالة، لافتًا إلى أن الدراما هى أبسط وسيلة لإيصال الحكاية للأطفال وترسيخها فى نفوسهم.

وأضاف استشارى الطب النفسي، خلال حديثه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن مسلسل الاختيار نجح لأنه قصة واقعية في شكل درامي، ومهارة الممثلين ساعد على توصيل الرسالة للأطفال، مشيرًا إلى أن الناس ليس لها مصدر آخر غير الدراما.





