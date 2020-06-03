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أخبار العالم

كارثة تهدد هواوي.. وثائق تفضح الشركة وتكشف علاقتها بـ إيران

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:09 م
وثائق تفضح هواوي
وثائق تفضح هواوي وتكشف علاقتها بـ إيران
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دعاء أبوهشيمة
حصلت وكالة رويترز على وثائق داخلية جديدة من شركة هواوي أظهرت محاولة الشركة للتستر على بيع معدات كمبيوتر أمريكية محظورة لإيران.

وقالت الوكالة إن هواوي تسترت على علاقتها بشركة "سكاي كوم" التابعة لها وقامت ببيع معدات كمبيوتر محظورة لإيران.

وفي 2013، نشرت رويترز تقريرا عن وجود روابط عميقة بين تلك الشركة والمديرة المالية لشركة معدات الاتصال الصينية العملاقة إلا أن نفت ذلك ووصفت شركة سكاي كوم بأنها شريك محلي منفصل في إيران. 


والآن، أظهرت الوثائق، التي حصلت عليها رويترز،أن الشركة الصينية العملاقة تسيطر سيطرة فعلية على سكاي كوم.

وتعد هذه أول مرة ينشر في معلومات عن السجلات الداخلية الخاصة بنشاط هواوي وسكاي كوم المتعلق بإيران وتشمل مذكرات ورسائل واتفاقات تعاقدية

وكشفت إحدى الوثائق كيف حاولت هواوي في أوائل عام 2013  أن تنأى بنفسها عن سكاي كوم انطلاقا من قلقها بسبب العقوبات التجارية على طهران.

وتبين الوثائق أن هواوي اتخذت سلسلة من الإجراءات - بما في ذلك تغيير المديرين بشركة سكاي كوم وإغلاق مكتب سكاي كوم في طهران وإنشاء كيان آخر في إيران لتولي تنفيذ عقود بعشرات الملايين من الدولارات.

وبحسب "رويترز"، فمن الممكن أن يؤيد ما كشفت عنه تلك الوثائق قضية جنائية حظيت بدعاية إعلامية واسعة تلاحق فيها السلطات الأمريكية هواوي ومديرتها المالية منغ وان تشو وهي أيضا ابنة مؤسس هواوي.
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