نقل البرلمان: رئيس الوزراء ألقى بالكرة فى ملعب المحافظين لمواجهة كورونا

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية أن يكونوا مقاتلين فى المواجهة الشاملة من الدولة المصرية لفيروس كورونا خاصة فى تلك الأيام الصعبة التى بدأ ينتشر فيها هذا الفيروس اللعين.





وقال " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم أن جميع المحافظين تقع عليهم مسئولية كبيرة فى مواجهة فيروس كورونا بعد تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لهم بضرورة التعامل بحسم مع ما قد يواجهونه من عدم التزام أي من الأطقم الطبية بالتواجد في مواعيد النوبتجيات الخاصة بهم في المستشفيات والاطمئنان بشكل يومي على توافر المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات التابعة لكل محافظة، وأن يطلب تقريرًا يوميًا بحجم الامدادات المتوافرة بها، بحيث يكفي هذا الحجم الاحتياجات اللازمة للمستشفيات، وألا يكتفي أي محافظ بالتأكد من توافرها في المخازن فقط، بل يجب التأكد من وصولها إلى الأطقم الطبية.





وقال النائب محمد عبد الله زين الدين ان جميع المحافظين ليس لديهم اى سبب للتقصير فى مواجهة فيروس كورونا بعد ان اصبحت الكرة فى ملعبهم خاصة بعد ان قال لهم الدكتور مصطفى مدبولى بالنص " لكم كامل الصلاحيات في التعامل بمنتهى الحسم مع هذا الملف، لأن هذه المرحلة لا تحتمل أي تقاعس في أداء أي مسئول من القائمين على مواجهة أزمة انتشار جائحة "كورونا"، وأي مشكلة تواجه المحافظين يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان مباشرة لحلها على الفور باعتبار أن كل محافظ لديه عدد محدود من المستشفيات التابعة له، ويمكنه المرور اليومي عليها للاطمئنان على توافر هذه المستلزمات بها".





وأضاف النائب محمد عبد الله زين الدين أن المحافظين عليهم واجب وطنى وقومى لتنفيذ جميع تكليفات القيادة السياسية والحكومة من خلال قيامهم بالمتابعة المستمرة والجادة لانضباط المواطنين وسلوكياتهم فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة الطبية في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل الجماعي وأن يتم الكمامات القماش بأسرع وقت، بحيث تكون في متناول المواطنين والتي يتم غسلها وإعادة ارتدائها لمدة نحو شهر، وسيكون سعرها بمتوسط 5 جنيهات يتحمله المواطن في سبيل قدرته على الحركة والتعايش مؤكدا ان كل تلك الامور مسئوليتها تقع على كل محافظ فى محافظته.