نائب يشيد بدعم البنوك للمجتمع فى مواجهة فيروس كورونا

وصف النائب محمد المسعود عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بروتوكول التعاون الذى وقعه البنك الأهلي المصري وبنك مصر مع جامعة المنيا وذلك بهدف دعم مستشفى المنيا الجامعي بانه دليل قاطع على الدور الوطنى الكبير الذى يقوم به أكبر بنكين داخل مصر خاصة انه طبقا لهذا البروتوكول يقدم البنكان 130 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى بمبنى ملحق عمليات المستشفى والتي تشمل غرفتين للعمليات وغرفة عناية مركزة وغرفة إفاقة ومحور اتصال بين الملحق والمستشفى الرئيسي والمستلزمات الكهروميكانيكية والغازات والعيادات الخارجية.





وأشاد " المسعود " فى بيان له اصدره اليوم بتصريحات هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري التى أكد فيها أن البروتوكول انطلاقا من الدور المجتمعي البارز لبنكي الأهلي المصري وبنك مصر في كافة المجالات التنموية وبخاصة في دعم مجال الصحة الذي يعد محورا هاما من المحاور التي ترتكز مساهمات البنكين فيها لطبيعته الاستثنائية والحيوية وأن البنك الأهلي المصري حريص على المساهمة في تطوير مستشفى المنيا الجامعي بتخصصاتها المختلفة وهو ما يندرج ضمن مساهمات البنك في مختلف مجالات المسئولية المجتمعية والتي تجاوزت 6مليار جنيه في السنوات الخمس الاخيرة، حيث يحرص البنك في استراتيجيته لخدمة المجتمع على دعم القطاعين الصحي والتعليمي بشكل اساسي لكونهما أحد اهم المجالات التي تؤثر بشكل مباشر في خطط الدولة للتنمية ، مشيرا الى ان نصيب مساهمات البنك في ملف الصحة مليار و750 مليون جنيه خلال خمس سنوات وهو ما يؤكد فاعلية تلك الاستراتيجية واثرها الايجابي على خدمة المواطنين.





كما أشاد النائب محمد المسعود بتصريحات محمد الاتربي رئيس اتحاد البنوك ورئيس مجلس إدارة بنك مصر التى أشار فيها الى ان بنك مصر يحرص دائما انطلاقا من دوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة على المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل، والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجًا ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان كما يحرص البنك على دعم جهود الدولة في كافة المجالات التنموية وخاصة في مجال الصحة والتعليم والتي تحرص الدولة على الارتقاء بهما لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بما ينعكس على الصالح العام، هذا وقد وصلت مساهماتنا في مجال المسئولية المجتمعية خلال العام المالي 2019/2018 لنحو 760 مليون جنيه وبلغت مساهماتنا نحو 2.6 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة.





ووجه النائب محمد المسعود تحية قلبية لرئيسى البنك الاهلى المصرى وبنك مصر وجميع القيادات والعاملين بالبنكين على دورهم فى دعم الاقتصاد المصرى ودعم القضايا المجتمعية خاصة فى ظل المواجهة الشاملة للدولة المصرية مع فيروس كورونا مشيدا بحرص البنوك المصرية على تطبيق جميع التعليمات والتدابير الاحترازية للحد من التداعيات السلبية لفيروس كورونا والحفاظ على صحة العاملين بالبنوك والعملاء معا.



