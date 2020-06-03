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برلمان

مقترح برلماني بمتابعة تحركات مصابي كورونا إلكترونيا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 04:09 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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فريدة محمد

طالب الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار باستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة من أجل تتبع المصابين بفيروس كورونا حتى تتمكن الجهات المختصة من متابعة تحركاتهم والحد من خطر إنتشار العدوى.

وأشار أبو العلا فى تصريحات إعلامية إلى أن هناك أكثر من وسيلة يمكن تطبيقها سواء من خلال التطبيقات المعمول بها على الهواتف المحمولة أو من خلال شريحة يتم وضعها فى إسورة طبية صعبة التخلص منها توضع فى يد المرضى أو من خلال تطبيق يصمم خصيصًا لهذا الهدف ويتم تحميله على هواتفهم المحمولة.


وأشار إلى أن هناك أكثر من ٤٠ دولة على مستوى العالم بينهم عدد من الدول العربية إستخدمت هذه الوسائل التي أثبتت فاعليتها في حصر وتحديد ومتابعة المصابين بالفيروس وهو ما يساهم بشكل كبير فى مواجهته.

وأكد أبو العلا ان تفعيل هذا التطبيق الإلكتروني على سبيل المثال على الهواتف المحمولة للمصابين بالفيروس والمخالطين لهم سيكون إلزاميا كما هو متبع فى باقي الدول التى سبق أن عملت به ويمكن تخصيص غرامات مالية على الممتنعين.

وأضاف :"من المهم جدا أن تكون لدى الجهات المختصة خريطة واضحة ولحظية بتحركات المصابين بالفيروس والمخالطين لهم حتى تتمكن من إتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة" مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يمنع أو يحول دون إستخدام هذه الآلية فى مصر. 

وتابع أبو العلا :"لدينا الإمكانات البشرية والفنية التى ستساعدنا من إستخدام هذه الآلية "، مشيرا إلى ضرورة إستغلال كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لمواجهة هذا الفيروس.
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