برلمانية المؤتمر: العالم يحتفى بدور جيش مصر الأبيض فى مواجهة كورونا

اعتبر النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، الاحتفاء والإشادات المتعددة من مختلف السفارات بالقاهرة لعلاج رعاياهم داخل المنشآت والمستشفيات وتقديم افضل الرعاية الصحية لهم من فيروس كورونا دليل قاطع على نجاح جيش مصر الأبيض وأنه يعمل بمهنية واحترافية عالمية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وقال " الشريف " فى بيان له اصدره اليوم، ان العالم كله اصبح على وعى وادراك كاملين ان جميع ابطال وبواسل جيش مصر الابيض من جميع المنتمين للمنظومة الصحية المصرية هم من خيرة وأفضل المنظومات الصحية على مستوى العالم خاصة انهم لم يترددوا لحظة فى تقديم ارواحهم فداء مصر وشعبها والعالم كله من فيروس كورونا مؤكدا ان اعضاء المنظومة الصحية المصرية المتواجدين داخل مختلف دول العالم حظوا باحترام وتقدير كبيرين على اعلى المستويات بمختلف دول العالم.
ونعى النائب احمد حلمى الشريف جميع شهداء الفرق الطبية من الجيش الأبيض المتوفين إثر مواجهتهم وعلاجهم لمصابي فيروس كورونا المستجد مؤكدا ان جيش مصر الابيض من الأطباء واطقم التمريض وكل من ينتمون للمنظومة الصحية المصرية هم الابطال الحقيقين الذين يتقدمون الصفوف في مواجهة أزمة فيروس كورونا.
وتوجه النائب أحمد حلمى الشريف بخالص العزاء لاسر الشهداء من جيش مصر الابيض وتوجه بالدعاء الى الله عز وجل ان يسكنهم فسيح جناته وان يلهم اسرهم وذويهم الصبر والسلوان مطالبا من الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخليد ذكرى هؤلاء الشهداء الأبرار باطلاق اسمائهم على الميادين والشوارع والمؤسسات تكريما لهم ولأسرهم ومعاملتهم ايضا كشهداء قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية.