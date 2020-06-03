توصيل المعلومات الصحيحة..استشاري نفسي توضح كيفية التعامل مع الأطفال في أزمة كورونا..فيديو

قالت الدكتورة صفاء عراقي استشاري الطب النفسي ، إن كورونا أصبحت قريبة جدا وأن الخوف أمر طبيعي جدا، وليس مرضا نفسيا.





وأضافت صفاء العراقي خلال حوارها لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أن ان التعامل مع الاطفال يتم عن طريق توصيل المعلومة صحيحة ولكن بشكل مبسط مناسب لقدرتهم العقلية .





وأشارت صفاء العراقي إلى ضرورة التأكيد علي أهمية الماسك ، وأهم مايصعب تلك الأزمة عدم وجود معلومة عن موعد أنتهائها حتى الأن.





وأكدت عراقي ضرورة أن تصل لهم فكرة الواقع ولكن بطريقة مختلفة ليس بها رعب وهلع لان المشاعر معضلة لدى الأطفال،وتجنب الخوف الذي يصل للاولاد ويتسبب لهم بخوف مضاعف .





وتبعت: أهمية الحرص على الهدوء وتقديم المعلومة على قدر من الجدية، والابتعاد عن الصوت العالي في تقديم النصيحة للطفل .



