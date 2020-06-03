النيابة الإدارية تنشئ وحدة الرعاية الإنسانية لتقديم الدعم لمرضي الهيئة

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية ، قرارا بإنشاء وحدة الرعاية الإنسانية بالنيابة الإدارية والتابعة لمكتب رئيس الهيئة.





وكلف المنشاوي المستشار وليد الجارحي، مديرا للوحدة، وبعضوية مصطفى الشربيني، رئيس النيابة.





ومن المقرر أن تختص الوحدة بعدة مهام وهي متابعة حالة الأعضاء وموظفي النيابة المرضى بالمستشفيات، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للأعضاء المحجوزين بالمستشفيات ومتابعة الأعضاء الذين اكتمل عطاؤهم واسر المتوفين.





كما تشمل مهام الوحدة أيضا تفعيل سبل التواصل بين الوحدة وصندوق الرعاية الصحية الاجتماعية لأعضاء الجهات والهيئات وأجهزة وزارة الصحة والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الاستفادة من تلك الخدمات، إلى جانب تحقيق الهدف من إنشائها ومباشرة اختصاصاتها والصلاحيات اللازمة التي تمكنها من تحقيق أهدافها وذلك تحت إشراف رئيس الهيئة.