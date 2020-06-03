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أخبار العالم

أحاول ألا أكون سياسيا.. وزير الدفاع الأمريكي ينتقد ترامب ويتبرأ من استغلاله للجيش

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:17 م
صدى البلد
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حسام رضوان
كشف وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأربعاء، عن أنه تلقى إخطارًا مسبقًا بزيارة الرئيس دونالد ترامب لكنيسة سانت جون في حديقة لافايت ليلة الاثنين، لكنه لم يكن على علم بأن الزيارة ستتحول إلى فرصة لالتقاط الصور.

وبحسب "سي إن إن"، قال إسبر في مؤتمر صحفي في البنتاجون:"حسنًا، كنت أعلم أننا ذاهبون إلى الكنيسة لم أكن أعلم أن التصوير الفوتوغرافي كان يحدث".

وواجه إسبر انتقادات من المشرعين ومسؤولي الدفاع السابقين، لقراره، بمرافقة ترامب إلى المنطقة، بعد دقائق من استخدام ضباط إنفاذ القانون (عملاء مكافحة الشغب)؛ لتطهير المنطقة من المتظاهرين السلميين إلى حد كبير.

وأضاف إسبر أنه لم يتم إطلاعه على خطط إخلاء الحديقة ، لكنه أضاف أنه لا يتوقع أن يتم إطلاعه على مثل هذه العمليات.

وأوضح: "لم أكن أطلع على الخطط، ولم أكن أعرف ماذا يفعلون. لم يكن هذا قرارًا عسكريًا، ولم يكن عملًا عسكريًا'.

وواصل: "أفعل كل ما بوسعي لمحاولة البقاء غير سياسي، ومحاولة الابتعاد عن المواقف التي قد تبدو سياسية، في بعض الأحيان أنجح في القيام بذلك، وأحيانًا لا أنجح".
أحاول ألا أكون سياسيا.. وزير الدفاع الأمريكي ينتقد ترامب ويتبرأ من استغلاله للجيش
أحاول ألا أكون سياسيا.. وزير الدفاع الأمريكي ينتقد ترامب ويتبرأ من استغلاله للجيش
أحاول ألا أكون سياسيا.. وزير الدفاع الأمريكي ينتقد ترامب ويتبرأ من استغلاله للجيش
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