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تعليم

برقم الجلوس .. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:38 م
طلاب مدارس
طلاب مدارس
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الغربية احمد علي
ينشر صدى البلد ، لمتابعيه وقرائه، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة، للعام الدراسى 2019/2020 .


لمعرفة النتيجة اضغط هنا


واعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، وبحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،  نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2020 .


وبلغ اجمالى المتقدمين للشهادة الاعدادية العامة 73700 طالب بنسبة نجاح 99.86 %.


وأوضح محافظ الغربية، ان اجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الاعدادية المهنية 6415 ، وبلغت نسبة النجاح 96.4 %، في حين بلغت نسبة النجاح  للطلاب المتقدمين للشهادة الاعدادية المهنية (صم) والاعدادية العامة (نور) 100%، و 94,4%  لطلاب التلمذة الصناعية (تربية فكرية).


لمعرفة النتيجة اضغط هنا
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