برقم الجلوس .. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية

ينشر صدى البلد ، لمتابعيه وقرائه، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة، للعام الدراسى 2019/2020 .









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واعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، وبحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2020 .









وبلغ اجمالى المتقدمين للشهادة الاعدادية العامة 73700 طالب بنسبة نجاح 99.86 %.









وأوضح محافظ الغربية، ان اجمالي عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الاعدادية المهنية 6415 ، وبلغت نسبة النجاح 96.4 %، في حين بلغت نسبة النجاح للطلاب المتقدمين للشهادة الاعدادية المهنية (صم) والاعدادية العامة (نور) 100%، و 94,4% لطلاب التلمذة الصناعية (تربية فكرية).



