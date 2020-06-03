حارس الزمالك يدعم أحمد فتحي بعد إصابة زوجته وبناته بـ كورونا

حرص محمود جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي تقديم الدعم لأحمد فتحي لاعب الأهلي.
يأتي ذلك بسبب ما تعرضت له أسرته خلال الساعات الماضية واصابتهم بـ فيروس كورونا.
وكتبت زوجة لاعب الأهلي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنها أصيبت بعدوى فيروس كورونا المستجد وكذلك بناتها.
ونشر جنش صورة عبر انستجرام لـ أحمد فتحي وبناته، وكتب عليها ربنا يشفيهم ويعفو عنهم.
يذكر أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي قال إن أحمد فتحي خضع للتحاليل بعد إصابة أسرته وتأكدت سلامته من الإصابة بالعدوى.