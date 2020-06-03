وفيات كورونا في بريطانيا تواصل الارتفاع وتقترب من 40 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية أنها سجلت 359 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل إجمالي الوفيات إلى 39.728.





الرقم اليومي أعلى من عدد اليوم السابق المعلن يوم الثلاثاء ، عندما تم تأكيد 324 حالة وفاة.





وسجلت إنجلترا 179 وفاة بفيروس كورونا، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة في المستشفيات في إنجلترا إلى 27،044.





كما تظهر الأرقام أن 66 حالة وفاة جديدة حدثت بين 2 مايو و 30 مايو، و 24 حدثت في أبريل ، ووقعت الوفيات الأربع المتبقية في مارس، وكانت أقربها في 24 مارس.





وقالت منظمة الصحة العامة في ويلز إن 17 شخصا آخرين توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات في ويلز إلى 371 1.





وقال نيكولا ستورجون إن ما مجموعه 2386 مريضا توفوا في اسكتلندا بعد أن ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا بارتفاع 11 حالة من 2375 يوم الثلاثاء.



