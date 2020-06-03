دياب: بحب مراتي جدًا وتتقطع إيدي لو اتمدت عليها..فيديو

قال الفنان دياب ، إن علاقته بزوجته هادئة مثل أى رجل مصرى، ويسمع كلامها جيدًا، ويهتم لرأيها، لافتًا إلى أن شخصيته التي أداها في مسلسل فرصة ثانية والعنف الذي كان بين الشخصية التى يؤديها وزوجته ليس لها علاقة بالواقع نهائيًا.





وأضاف دياب فى مداخلة هاتفية ببرنامج " السفيرة عزيزة، المذاع على فضائية " دى ام سي"، بحب مراتي جدًا وتتقطع إيدي لو اتمدت عليها وأنا عكس شخصية مدحت خالص، مشيرًا إلى أن علاقته بزوجته صداقة أكثر من أنها علاقة زوج وزوجة.





وتابع زوجتى كانت أقرب صديقه ليا وأمينة أسراري قبل أن نتزوج بأكثر من 3 سنوات، مضيفًا أنه قرر الزواج منها بعد أن نشأت قصة حب بينهما.





وأوضح أن المشاهدين هاجموه جدًا بسبب دوره فى مسلسل فرصة ثانية ، مؤكدًا أنه اعتاد هجوم المشاهدين بسبب دوره خاصة بعد تقديم أى دور شرير له.





وأضاف أنه كان يتبع أقصى درجات الحذر واتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أنه كان يخلع ملابسه كلها فور دخوله للمنزل ويتجه للاستحمام فورًا، موضحًا أنه لا يخرج من منزله طوال تلك الفترة إلا للضرورة فقط.