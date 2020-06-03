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مرأة

مقرمشة زي المطاعم.. طريقة عمل كرات الدجاج بالجبن

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:17 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يحتاج مطبخك دائما للتجديد في الوصفات؛ حتى لا يمل طفلك من الطعام، لذا نقدم لكِ طريقة تحضير كرات الدجاج بالجبن، بطريقة اقتصادية وسريعة ولا تحتاج للكثير من العناء.

مقادير كرات الدجاج بالجبن:

صدور دجاج
فلفل
حبة بصل
ثوم
ملعقتين زيت
موتزاريلا
زيت للقلي
بيض
بقسماط
ملح

طريقة التحضير :

- نضع الزيت و البصل المفروم مع صدور الدجاج نضيف لهم الملح و البهارات ورق االغار و الفلفل الاسود والثوم المهروس و نتركهم على نار متوسطة حتى يذبل البصل

- نضيف مقدار 2 كأس ماء ساخن أو أكثر حسب الحاجة و نتركهم حتى ينضج الدجاج

- يتم هرس الدجاج جيدا ثم يضاف اليه التوابل و الملح و البيض وخلطهم

- يتم تشكيل الدجاج على هيئة كرات صغيرة ثم تحشى بقطع الجبن وتقفل جيدا من كل الجهات

- توضع الكرات في بيضة مخفوقة ثم البقسماط ثم تقلى في زيت.
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