احمِ نفسك من كورونا.. إجراءات تعقيم المنزل.. 10 نصائح لحمايتك في الخارج.. الطريقة الصحيحة للتخلص من الكمامة.. وأخطاء تجنبها أثناء ارتداء قناع الوجه

- إجراءات تطهير المنزل بشكل يومي للوقاية من كورونا





- طرق الحماية من كورونا بالخارج





- الطريقة الصحيحة للتخلص من الكمامة





تتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا التاجي بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة في ذروة كورونا كما أكد مستشار وزيرة الصحة، ويحتاج الأمر للمزيد من الإجراءات الوقائية سواء داخل المنزل أو بالخارج ، فالتعقيم والتطهير أمر لا بد منه بداخل المنزل، والكمامة أصبحت شرطًا للخروج إلى الشارع لتجنب نقل عدوى فيروس كورونا الذي ينتقل بطرق قد لا تخطر ببالك أبرزها رذاذ الفم والأنف، ولمس الأسطح الملوثة والتواجد في تجمعات كبيرة من الأشخاص .





نصائح تجنب عدوى كورونا بالخارج

إليك ابرز النصائح التي يجب اتباعها اذا اضطررت للخروج لأي سبب ، بحسب نصائح موقع daily mail ..





1- ابق على مسافة على الأقل مترين من الناس

2-حافظ على نظافة يديك ووجهك قدر الإمكان في جميع الأوقات

3-تقليل النزول للخارج قدر الإمكان والافضل العمل من المنزل

4- تجنب الاتصال وجها لوجه مع أشخاص من خارج منزلك

5-إذا اضطررت للذهاب إلى العمل، فاتخذ خطوات لتقليل عدد الأشخاص الذين تتواصل معهم في مكان العمل.

6-تجنب الزحام والاختلاط مع الآخرين

7- اغسل ملابسك بانتظام

8- حافظ على التهوية الجيدة للأماكن الداخلية سواء بالعمل أو المنزل

9- حافظ على ارتداء الكمامة حتى في مكان عملك.

10- استخدم الكحول أو معقم اليدين باستمرار خارج المنزل مع غسل اليدين باستمرار.





إجراءات تطهير وتعقيم المنزل :





1-استخدمي جوانتي منزلي عند تطهير وتنظيف أرجاء المنزل

2-غسل الملابس بالماء الساخن لقتل البكيتريا والجراثيم

3-اغسل يديك بشكل مستمر ، وفي كل مرة لا تقل عن 30 ثانية

4-تنظيف المشتروات وتطهيرها بالكحول قبل استخدامها

5- تطهير الأسطح المستخدمة كثيرا كل 5 ساعات باليوم

6- التهوية المستمرة وفتح النوافذ لتدخول الشمس للمنزل

7- استخدام الماء المضاف له الكلور في تظيف الأرضيات و الأسطح يوميا

8--تطهير الهاتف وتعقميه من اهم الخطوات التي تجنبك نقل عدوى كورونا لأنه الجهاز الأكثر استخدامًا باليد

9-احرص على عدم وجود فوضى بمنزلك، فهي تسبب كثرة الجراثيم

10-الافضل تخصيص منشفة لكل فرد بالأسرة وعدم مشاركة المناشف مع الأخرين



الطريقة الصحيحة لخلع الكمامة :

أما عن استخدام الكمامة التي أًبحت شرطًا لا بد منه عند الخروج ، فهناك العديد من الأشخاص يتعاملون مع الكمامة بشكل خاطئ سواء عند ارتدائها أو عند التخلص منها، إليك الطريقة الصحيحة بحيث تتجنب عدوى كورونا ..

1- قبل خلع الكمامة ، اغسل يديك جيدًا أو استخدم معقم اليدين. 2- تجنب لمس الكمامة نفسها لأنها قد تكون ملوثة او تحمل أي ميكروب أو فيروس. 3- امسك الكمامة من خلال الأربطة فقط. 4- فك أربطة الكمامة سواء على الرأس أو الأذنين. 5- تجنب أن يلامس الجزء الخارجي من الكمامة وجهك وأنفك. 6- قم بتقطيعها بالمقص لقطع صغيرة ثم تخلص منها في سلة المهملات. 7-بعد إزالة الكمامة، اغسل يديك جيدًا أو استخدم معقم اليدين.





أخطاء عند ارتداء الكمامة