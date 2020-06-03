مافيا فساد وسوق سوداء.. أسامة كمال: قطاع البترول عانى من 2011 إلى 2015.. فيديو

المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة ب حزب مستقبل وطن أن مصر في الفترة من عام 2011 إلى 2015 كان هناك معاناة بشكل كبير في عمليات البحث والتنقيب مؤكدا أن البترول يعتمد في المقام الأول على البحث والتنقيب. أكد





وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن الهدف الأساسي من البحث والتنقيب يأتي لسد حاجة السوق المحلى وتقليل الاستيراد مشيرا أن مصر في تلك الفترة كانت تعاني بشكل كبير وحدث فجوة في الاستهلاك.





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وتابع وزير البترول الأسبق أن الأوضاع السياسية في مصر كانت مضطربة بشكل كبير مؤكدا أن علاقتنا كانت غير جيدة مع الحكومات العربية والدولية.





وأشار المهندس أسامة كمال أن مافيا الفساد ما بين تجار سوق سوداء ومهربين عبر الحدود وما بين من يرغبون في التأثير على قرارات قطاع البترول في هذا التوقيت.



