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مافيا فساد وسوق سوداء.. أسامة كمال: قطاع البترول عانى من 2011 إلى 2015.. فيديو

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:16 م
وزير البترول الأسبق
وزير البترول الأسبق
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محمود محسن
أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بحزب مستقبل وطن أن مصر في الفترة من عام 2011 إلى 2015  كان هناك معاناة بشكل كبير في عمليات البحث والتنقيب مؤكدا أن البترول يعتمد في المقام الأول على البحث والتنقيب.

وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن الهدف الأساسي من البحث والتنقيب يأتي  لسد حاجة السوق المحلى وتقليل الاستيراد مشيرا أن مصر في تلك الفترة كانت تعاني بشكل كبير وحدث فجوة في الاستهلاك.

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وتابع وزير البترول الأسبق أن الأوضاع  السياسية في مصر كانت مضطربة بشكل كبير مؤكدا أن علاقتنا كانت غير جيدة مع الحكومات العربية والدولية.

وأشار المهندس أسامة كمال أن مافيا الفساد ما بين تجار سوق سوداء ومهربين عبر الحدود وما بين من يرغبون في التأثير على قرارات قطاع البترول في هذا التوقيت. 

وقال رئيس لجنة الطاقة بحزب مستقبل وطن قطاع البترول خدمي ويؤثر على السوق لو حصل له أي بلبلة، وواجهت مافيا الفساد أثناء حكم الإخوان.
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