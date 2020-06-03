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أحلى من المحلات .. طريقة عمل فطيرة الشيكولاتة في المنزل

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:52 م
طريقة عمل فطيرة
طريقة عمل فطيرة الشيكولاتة فى المنزل
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هاجر هانئ
فطيرة الشيكولاتة من الحلويات التى يعشق تناولها كثيرون ويحرص البعض على شرائها من المحلات.

لذا نقدم لكم طريقة عمل فطيرة الشيكولاتة فى المنزل من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير فطيرة الشوكولاتة 
-العجينة
 كيلو دقيق 
ماء للعجن 
رشة سكر 
سمنة للفرد 
رشة ملح 

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-الحشوة
شوكولاتة قابلة  للدهن
لبن 
سكر بودرة  للوجه

طريقة تحضير فطيرة الشوكولاتة 
- تخلط جميع المكونات الجافة معا في العجان
- يضاف الماء تدريجيا حسب الحاجة حتى يتجانس القوام ويتشكل العجين
- يفرد الفطير سمك رفيع جدا ثم  يدهن بالسمنة المذابة
-يطوى العجين على اثنين ويدهن بالسمنة ثم يطوى ويدهن بالسمنة وهكذا حتى يتشكل العجين على شكل كرة
-تترك حتى تتجمد السمنة قليلا
- يفرد العجين مرة أخرى وتحشى بالشيكولاتة
-توضع في الصينية ويخبز في الفرن حتى يصبح ذهبي اللون
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