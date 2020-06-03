البترول: اكتشاف حقل جديد بالصحراء الغربية ينتج ١٨ مليون قدم مكعب غاز.. فيديو

كشف بترولي جديد بمنطقة "أبوسنان" بالصحراء الغربية، حيث تحقق الكشف بعد حفر "البئر السالمية - 5 ".









وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير عبر فضائية صدى البلد أن هذا الإكتشاف سيقوم بوضع على خريطة الإنتاج بمعدل 4 آلاف و100 برميل زيت خام، و18 مليون قدم مكعب غاز يوميا.





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وتابع المتحدث بأسم وزارة البترول أن مصر منذ ما يقرب من 4 سنوات لا يوجد بها مشكلة في توفير البترول في السوق المحلي مؤكدا أن الإنتاج يكفي الإستهلاك المحلي.





وأشار حمدي عبد العزيز أن مصر في السابق كانت تستورد غاز طبيعي مسال بتكلف تصل إلى 2 مليار دولار سنويا وكانت تكلفة ضاغطة على الأقتصاد المصري.









وقال المتحدث بأسم وزارة البترول أنه في الأعوام من 2011 حتى عام 2015 كانت بمثابة فترة صعبة على فطاع البترول حيث كان يعاني من خسائر كبيرة.