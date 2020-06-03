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رياضة

إصابة 25 لاعبا في نادي أوكراني بفيروس كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:04 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلنت رابطة الدوري الأوكراني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن إصابة 25 فردًا في نادي كارباتي لفيف، بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت رابطة الدوري الأوكراني، بيانًا منذ قليل، أشارت فيه لعزل فريق كارباتي لفيف بالكامل، بعد ثبوت إصابة 25 عضوًا في الفريق بين لاعبين وأعضاء الجهاز الفني بفيروس كورونا.

وسيخضع باقي أعضاء الفريق للحجر الصحي لمدة أسبوعين، للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض المنتشر.

يذكر أن الدوري الأوكراني عاد للنشاط يوم 30 مايو، بمجموعة لتحديد الفائز باللقب، ومجموعة لتحديد الهابطين.

ويحتل كارباتي لفيف المركز الأخير في الدوري الأوكراني، ولم يلعب مباراته يوم الأحد الماضي، لإصابة لاعبيه بفيروس كورونا.
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