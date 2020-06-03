وصول 165 مصريا من العالقين في السعودية إلى مرسى علم

استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم الأربعاء، رحلة استثنائية، لشركة اير كايرو قادمة من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على متنها 165‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

قالت مصادر مطلعة، إن الرحلة وصلت على متنها 165 راكبًا مصريا، وفور وصول الرحلة إلى مطار مرسى علم تم اجراء الكشف الطبي علي الركاب ونقلهم إلى الحجر الصحى فى أحد الفنادق المخصصة هناك لمدة 7 أيام، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.