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رياضة

موضحا رأيه في قضية لقب نادي القرن.. رضا عبد العال لـ صدى البلد: عودة الدوري مرتبطة بعدد إصابات كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:49 م
رضا عبد العال
رضا عبد العال
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عمرو ابوبكر
أصبحت الأحداث الرياضية في الفترة الحالية تحت شعار كورونا هي المقياس، عودة الدوري ارتبطت بانخفاض الأعداد، وتأهيل اللاعبين ارتبط بصحتهم وعدم اصابة أحدهم، والجميع ينتظر انتهاء الفيروس اللعين لعودة الحياة لطبيعتها.

وبات الأمر في الوقت الحالي والأحاديث تنحصر في انتهاء كورونا او اصابة أحد او تعافي آخر، وآراء الخبراء تهم الجميع لذلك يحرص موقع صدى البلد على الحديث معهم لكشف الحقيقة لقراءه.

تحدث موقع صدى البلد إلى رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، وكشف عن رأيه في إمكانية عودة الدوري والعديد من الأمور الهامة التي تخص الرياضة المصرية بعد تفشي فيروس كورونا.

- هل الأفضل عودة الدوري ام تحضير للموسم الجديد
- في ظل تزايد الأعداد هل التصور الموضوع لاستئناف الدوري متكامل ام ينقصه شيئا
- مطالبة الزمالك بلقب نادي القرن الحقيقي من حقه ام الأهلي هو نادي القرن
- لو مسؤول في الاتحاد ولك الحق في القرار هترجع الدوري ولا هتوقف النشاط لحين انتهاء أزمة كورونا

- ما هو موقفك من عودة بطولة الدوري؟ 
كشف رضا عبد العال نجم الزمالك السابق، عن موقفه من عودة بطولة الدوري في الوقت الحالي، بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.


وقال عبد العال خلال تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن هذه المرحلة خطر على الكرة المصرية، وهناك تخبط وعدم استقرار لاتخاذ أي قرارات، وما يحكمنا انتهاء هذا الفيروس اللعين الذي ضرب العالم.

وأضاف أن فيروس كورونا الذي ضرب العالم هو من يحدد في الفترة الحالية شكل الحياة في المستقبل، وستضح لنا الرؤية في الشهور المقبلة.

وأكد  أن عودة الدوري في الفترة الحالية ترتبط بعدد المصابين، اذا الأعداد أصبحت متزايدة فسوف يحكمنا توقف البطولة والاستعداد للموسم الجديد. 


وتابع: لن استطيع أن اقرر موقفي من عودة او استمرار توقف الدوري، ولكن اذا الإصابات تناقصت سنحتاج الى شهر على الأقل لوضع ترتيبات للعودة. 

- ما هو رأيك من الجدل حول لقب نادي القرن بين الزمالك والاهلي؟

وتحدث عن موقفه من قضية تتويج الأهلي بلقب نادي القرن، ومطالبة الزمالك باللقب. 

وقال عبد العال، إن قضية لقب نادي القرن، ليست أقاويل، ولكنها بالحسابات. 

وأضاف عبد العال، أن تتويج الأهلي باللقب منذ 20 عاما أمر حدث بالفعل، ومطالبة الزمالك بما يقول أنه من حقه ليس من شأن أحد الاعتراض عليه. 

وصرح عبد العال، أن الزمالك له الحق أن يعترض ويطالب بحقه، والمحكمة الرياضية أو الكاف هو الفيصل في الأمر، والأهلي من حقه أن يعترض ولن نلومه على رد فعله. 

- ما هي خطوتك القادمة في التدريب؟ 

وكشف عبد العال، عن خطوته القادمة في مجال التدريب، ورؤيته في استمراره بهذا المجال الفترة القادمة.

وصرح عبد العال، أنه لا يرتبط في الفترة الحالية بأي عقود أو مفاوضات ولكنه يركز بشكل كبير في العمل الإعلامي، والتحليل الفني.

وتابع: لم أترك العمل الفنى ولن أتركه ولكن فيروس كورونا أوقف جميع مفاوضات اللاعبين والمدربين، لذلك ننتظر الفرج قريباََ.

-وبسؤاله عن فرصته في كونه مسؤول عن عودة الدوري ما هو القرار الذي سيأخذه؟

قال عبد العال لم أكن أتصور ما سيحدث للبلاد في هذه الفترة ولكن كله بأمر الله، وما يحدث سينقذنا الله برحمته.

وأشار عبد العال الى أن، موقف عودة الدوري ليست بأيد اتحاد الكرة ولا الدولة ولا الحكومة ولكن هي ترتبط بتزايد او نقصان الاعداد، ولا يمكن أن نقرر شئ الا بعد اتضاح الرؤية الطبية للشارع المصري.

وتابع: لو كنت مسؤول لأوقفت كل شئ حتى اتضاح الرؤية وعودة الدوري لن تكون أهم من حياة الانسان. 
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