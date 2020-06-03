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ديني

رمضان عبدالمعز: اعملوا على رضا الله للخروج من وباء كورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:42 م
رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن البشر فى أمَس الحاجة إلى نظرة رضا من الله سبحانه وتعالى، للخروج من وباء فيروس كورونا، لافتًا إلى ضرورة أن يعمل كل فرد منا بجانب الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض، على رضا الله.

وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "نظرة الرضا، تاتى من رحمة الناس بعضها، ويكون قلبها على بعضها، والبعد عن الجفاء وقطع الأرحام وسوء الجوار، وإذا كثر الخبث يمكن أن يتسبب هذا فى هلاكنا حتى ولو فينا صالحون".

وواصل: إن العبادة ليست الصلوات الخمس فقط، مؤكدًا أن العبادة بمفهومها الواسع هي أن تفعل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال من الظاهر والباطن، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ"(56).


واستطرد:  إن الفعل الباطن يتمثل في أن تتمنى الخير لأخيك، فعندما تسمع خبرا جيدا عنه تفرح لفرحه، وعندما تسمع خبرا سيئا عنه، تحزن لحزنه. 

وشدد الداعية الإسلامي، على ضرورة الصبر على المحن والأزمات، لافتًا إلى أن هناك درجات في الجنة لن يصل لها المؤمن إلا بالصبر، حتى وإن قام الليل كله وصام النهار كله. 


وأشار "عبدالمعز" إلى أن جائحة "كورونا" هناك من يراها أزمة وهناك من يراها نعمة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عَجَبًا لأمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأِحَدٍ إِلاَّ للْمُؤْمِن: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خيْرًا لَهُ. رواه مسلم.

وأكمل: "هل ستصدقون كلام النبي أم ستصدقون كلام فيسبوك؟"، معقبًا:" مجرد ما نفتح فيسبوك يصيبنا الاكتئاب، وبمجرد أن نقرأ في القرآن تنشرح صدورنا". 



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