البرلمان يبحث تنظيم ساحات انتظار السيارات وتعديل قانون السكة الحديد.. الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الاسبوع القادم، عددا من مشروعات القوانين أبرزها مشروع قانون بتعديل قانون الهيئة القومية للسكك الحديدية، ومشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات.









ويهدف مشروع قانون هيئة السكة الحديد إلى تصنيف أملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أملاك تشغيلية وأملاك غير تشغيلية، بحيث تخصص الأملاك التشغيلية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بأية مرحلة من مراحل التشغيل أملاكًا عامة، وينهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية لتعود للهيئة أحقيتها في استغلال تلك الأراضي.









كما يناقش البرلمان ايضا مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات ويضم (18 مادة)، والذي يهدف إلى تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لانتظار المركبات بالشوارع من خلال لجنة بكل محافظة لتحديد أماكن الانتظار وأوقاتها وأعدادها والشروط الخاصة بحق استغلال تلك الأماكن وفقًا لقانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.







