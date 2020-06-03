فروع خريجى الأزهر بالعالم ينعون فقيد الأمة الإسلامية الدكتور القوصى

توالت برقيات التعازى من رؤوساء الفروع الخارجية للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر والمؤسسات الدينية بالخارج ،فى فقيد الأمة الإسلامية العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى- نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة ، عضو هيئة كبار العلماء ووزير الأوقاف الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء .





وبعثت فروع المنظمة بدول بريطانيا، ماليزيا ، اندونيسيا، الهند ، الكوت ديفوار، باكستان، نيجيريا، تايلاند ، اتحاد علماء كردستان العراق ، دار الفتوى المجلس الإسلامي الأعلى فى أستراليا ، وغيرها من الفروع المنتشرة للمنظمة حول العالم ، ببرقيات تعازى يحتسبون فيها الرجل الكريم الدكتور القوصى من المخلصين والصالحين ، شاكرين جهوده ومآثره فى خدمة العلوم الشرعية بإعتباره أفنى حياته فى خدمة العلم وطلبته فى كل أنحاء العالم، وتتلمذ على يديه كوكبه من العلماء الأجلاء ، خاصة فى مجال العقيدة والفكر الإسلامي المستنير.



