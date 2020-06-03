هل يجوز للإمام أن يقرأ من المصحف في الصلاة؟

هل تجوز الصلاة في جماعة مع الأطفال دون سن التكليف؟





أوضح الشيخ أحمد ممدوح ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة الجماعة فرض كفاية أى إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين، وليست فرض عين يلزم أداؤها من الجميع.









وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال « هل تجوز الصلاة في جماعة مع الأطفال دون سن التكليف؟ »، أن الواجب على كل مسلم أن يصلي في المساجد مع الناس، هو وأولاده ومن تحت يده من أيتام أو خدام يصلون في المساجد مع المسلمين، وليس له أن يصلي في بيته، لكن لو شغل عن هذا بمرض صلى مع زوجته لا بأس، أو مع أولاده الصغار ليس عليهم جماعة لا بأس، أو أناس مرضى صلوا معه جماعة لا بأس، أما الأقوياء فيلزمهم أن يصلوا في المساجد، وليس لهم التخلف إلا بعذر شرعي كالمرض.









وأشار إلى أنه يجوز أن تصلى معهم صلاة جماعة طالما ان أطفالكِ يميزون فطالما انهم يتوضأون وتستطيعين ان تقيمى الصلاة وأركانها وشروطها، فالإدراك والتمييز أهم شيء فى الصلاة للأطفال فإذا توافر فيجوز أن نصلى معهم جماعة وتقفين وسطهم وتجعلين أحدهم عن يمينك والآخر عن شمالك.









هل تجوز الصلاة فى المنزل خوفًا من الإصابة بكورونا؟

هل تجوز الصلاة فى المنزل بسبب كورونا ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب ممدوح، قائلًا: أجيز الصلاة فى المنزل بسبب كورونا وبسبب غير كورونا، لأن الصلاة فى المسجد ليست واجبة على المسلم، إنما هى فرض كفاية لو قام بها بعض المسلمين سقطت عن الكل.

وألمح أن هناك من يرى من المذاهب أن الصلاة فى المسجد انها سنة، وهناك من يرى أن الجماعة فى المنزل ليست واجبة، وإذا كان الاجتماع فى المسجد بتوجيهات الجهات المختصة ليس مستحسن فصلى فى منزلك ولك الأجر بالنية، أما إذا اضطرت ان تصلى فى المسجد فيستحسن أن يكون معك شئ تسجد عليه لمزيد من الوقاية.







هل يجوز للإمام الصلاة بالقراءات المختلفة؟





هل يجوز لإمام صلاة الجماعة أن يقرأ في الصلوات الجهرية بالقراءات المختلفة، أم يجب عليه الاقتصار على قراءة البلد الذي يصلي فيها.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.





وبينت الإفتاء أنه يجوز شرعًا للإمام المتقن للقراءات أن يقرأ بها في صلواته الجهرية التي يؤم فيها الناس، بل قد يكون مستحبًّا أو واجبًا إذا كان يترتب على ذلك الحفاظ على القرآن الكريم وإفهام الناس حقيقته وأوجه قراءاته المتواترة؛ لئلا يندرس هذا العلم، أو يكون حكرًا على خاصة الخاصة من الدارسين والأكاديميين.



