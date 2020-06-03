جامعة الأزهر: جلسة 17 يونيو لتحديد مواعيد الامتحانات

يعقد مجلس جامعة الأزهر جلسته الشهرية ١٧ يونيو الجاري برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة لمناقشة مواعيد الامتحانات (الإجازة العالية والدراسات العليا) وفق القرارات التي سيتم التنسيق فيها وتتوافق مع مايصدره مجلس الوزراء من قرارات تتعلق بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





وشدد المركز الإعلامي للجامعة على ضرورة التثبت من الأخبار المتعلقة بمواعيد الامتحانات وعدم الانسياق خلف الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرئيسة بالجامعة.





من جانبه نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رحيل العالم الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي، عضو هيئة كبار العلماء ووزير الأوقاف الأسبق.





‏وقال شيخ الأزهر في تغريدة له "احتسب عند الله رفيق العمر وزميل رحلة العلم والتعلم الفيلسوف والمنافح عن تراث المسلمين الأستاذ الدكتور الشيخ محمد عبد الفضيل القوصي، من أعمدة كلية أصول الدين ومجمع الخالدين، وأحد كبار الهيئة الموقرة هيئة كبار العلماء بالأزهر، والوزير الأسبق للأوقاف.



