مسئولية مدير المدرسة.. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها مسئولية مدير المدرسة.
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جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسئولية مدير المدرسة أو المدرس وإن كانت لا تقوم في الأصل على أنه ملتزما بتحقيق غاية هي ألا يصاب أحد من الطلبة إبان اليوم الدراسى إلا أنه يلتزم ببذل العناية الصادقة في هذا السبيل ولما كان الواجب في بذل العناية مناطه ما يقدمه المدرس أو مدير المدرسة اليقظ في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله مع مراعاة تقاليد المهنة وأصولها الثابتة.
وكان إنحراف مدير المدرسة أو المدرس عن أداء واجبه وإخلاله بالتزامه المحدد يعد خطأ يستوجب مساءلته عن الضرر الذى يلحق أحد الطلبة مادام هذا الخطأ قد تداخل بما يؤدى إلى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب .