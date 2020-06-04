أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.





أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 3 قضايا تهريب "بضائع أجنبية الصنع، أمتعة شخصية ، قطع غيار سيارات" بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من "308 آلاف جنيه".





وفى مجال الأمن العام تم ضبط 33 قضية أبرزها "مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، عدم حمل تحقيق شخصية ، صيد بدون تصريح ، سلاح أبيض"، و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 98 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 96 حكم قضائى متنوع.



