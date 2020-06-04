تعريف مفتش الصحة.. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها تعريف مفتش الصحة.
جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان ما يثيره الطاعن بشأن تقرير وأقوال الطبيب مفتش الصحة بمقولة أنه غير مختص ، فمرود بأنه لا محل للقول بضرورة توقيع الكشف الطبي على المجني عليه بمعرفة الطبيب الشرعي.
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وذلك أن مفتش الصحة يعتبر من أهل الخبرة المختصين فنيًا بإبداء الرأي فيما تصدى له وأثبته ؛ لأن القانون لا يوجب أن يكون توقيع الكشف الطبي وإثبات إصابات المجني عليهم نتيجة لتقرير طبي شرعي دون تقرير من مفتش الصحة حيث يغني الأخير في هذا المقام.